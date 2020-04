Sportabzeichen verdient

Beim Sportverein Zorge gab es jetzt due Urkunden für das Sportabzeichen. Vorsitzender Nils Bernhardt begrüßte die erfolgreichen Teilnehmer und freute sich über viele Sportler. Die Betreuer Frank Roggenbach und Sabine Neulen betonten besonders, mit welchem Eifer und Engagement die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen bei den Trainingseinheiten auf dem Sportplatz in Zorge mitgearbeitet haben. Im vergangenen Jahr wurden in 13 Trainingseinheiten von ein bis zwei Stunden die sportlichen Aufgaben durch die Trainer und Betreuer abgenommen. Die Leistungen orientieren sich an den motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Des weiteren berichtete Frank Roggenbach, dass der Sportverein Zorge ab 2020 auch diverse Turnübungen für das Sportabzeichen abnehmen darf. Ebenso hat der Verein dann auch die Möglichkeit das Sportabzeichen für Menschen mit Behinderung abzunehmen. Die Teilnahme am Training für das Sportabzeichen des DOSB ist unabhängig von einer Mitgliedschaft im Sportverein.

