Honig und Harzklub zu Zeiten von Corona

„Die Welt ist momentan schon eine besondere Herausforderung. Gesetze und Lebensumstände ändern sich täglich.

Ich persönlich kann meiner Arbeit täglich im Pflegedienst weiter nachgehen, wenn auch unter erhöhten hygienischen Sicherheitsbedingungen.

Durch die Kontaktsperre sind natürlich auch für mich soziale Kontakte, wie Vereinsarbeit im Harzklub-Zweigverein und der Sport in der Gruppe zum Erliegen gekommen.

Viele Vorteile zur Großstadt

Der Vorteil zur Großstadt für uns besteht doch darin, dass wir alle viel mehr Platz, meist einen Garten und weitläufige Natur haben. Ich genieße es momentan, in meinem Garten zu arbeiten oder auch zu sitzen und bin außerdem damit beschäftigt, für meine Bienen die Saison vorzubereiten, so wie das Einlöten der Mittelwände in die Rähmchen. So kommt bei mir überhaupt keine Langeweile auf.

Kontakt zur Familie und Freunden – denen es in der Großstadt teilweise doch schlechter geht – bestehen zur Zeit nur über Telefonate und die Sozialen Medien.

Kontaktsperre beachten

Ich halte aber die Kontaktsperre und Ausgangsbeschränkung für sehr wichtig und halte mich daran, zum Schutz vor meiner eigenen Sicherheit und die meiner Mitmenschen“, erklärt der Wiedaer abschließend im Hinblick auf den Alltag in der Corona-Krise.

