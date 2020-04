Die Normaluhr in Bad Sachsa.

Bad Sachsa. Die Werbetafel in Bad Sachsa gab es schon im 19. Jahrhundert. Heute ist sie ein Wahrzeichen.

Warum heißt die Normaluhr in Bad Sachsa eigentlich Normaluhr?

Die meisten Menschen in der Uffestadt aber auch der Regionen kennen, die „Normaluhr“ in der Bismarkstraße. Doch wie kommt die Uhr zu ihrem Namen? Bad Sachsas Stadtarchivar Ralph Boehm hat hierzu folgendes herausgefunden: „Seit vielen Jahren steht auf diesem Platz, der im Volksmund „Uhrenplatz“ (später auch „Normaluhr“) genannt wird, eine Stehle bzw. Werbesäule mit eingebauter von vier Seiten zu betrachtender Uhr.

Der Name allerdings geht bereits auf das 19. Jahrhundert zurück. Denn im Jahr 1835 wohnte an diesem damaligen „Gemeinde-Platz“, der auch einen Brunnen für die Bevölkerung vorsah, im Hause Nummer 112 in der Straße „Auf der Gemeinde“ (heute Pfaffenwiese 1) der Uhrmacher Gottlieb Otto; zum Ende des 19. Jahrhunderts folgte ihm sein Sohn, der Uhrmacher Peter Otto; und zur selben Zeit wohnte im Nachbarhaus Nummer 185 (1832; heutige Pfaffenwiese 3) ein Bruder namens Friedrich Otto, ebenfalls Uhrmachermeister.

Im Heimatmuseum Bad Lauterberg befindet sich eine Standuhr, welche von einem „Otto“ aus Sachsa hergestellt worden ist.“ Soweit zur „Normaluhr“ bzw. zum „Uhrenplatz“. Wann ist sie tatsächlich errichtet worden? Diese Frage kann Ralph Boehm auch nicht abschließend beantworten, er hofft auf Informationen der Harz Kurier-Leser.