Moltkestraße 5: Hotel, Gouverneurs-Haus und Märchenschloss

Nicht nur Menschen können eine abwechslungsreiche Geschichte erleben, sondern auch Gebäude, so beispielsweise das Haus in der Moltkestraße 5 in Bad Sachsa. Nach nunmehr 25 Jahren in Betrieb haben Grete und Ralph Boehm ihr Hotel Zwei Eichen geschlossen. Wer auch immer das Objekt erwirbt, kann ein...