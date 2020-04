Ab Mai geplant: Autokino in Bad Sachsa

So wie hier in einem Autokino in Düsseldorf sollen bald in Bad Sachsa Filme gezeigt werden.

Bad Sachsa. An den Wochenenden sollen immer Filme für jedes Alter auf dem Schützenplatz in Bad Sachsa gezeigt werden.

Ausgehen am Wochenende, Spaß mit Freunde und Familie haben – in Zeiten der Corona-Pandemie scheint dies aufgrund des Kontakt- und Veranstaltungsverbots unmöglich. Doch genau hier will das Team von Chicco Events mit weiteren Partnern Abhilfe schaffen: Ab Mai soll es auf dem Schützenplatz in Bad Sachsa immer am Wochenende Autokino geben.

Jeweils freitags und samstags sind immer am Abend Vorstellungen mit verschiedenen Filmen vorgesehen, am Sonntagmittag ist das ein spezielles Kinder- und Familienprogramm geplant. Die Ausrüstung, der Verleiher und die Genehmigung sind bereits eingeholt, lediglich einen Sponsor sucht man noch.

Spaß in schweren Zeiten bieten

Grundsätzlich ist das Team aber überzeugt, dass man im Mai mit den Vorführungen starten kann. „Wir wollen den Menschen einfach etwas Abwechslung und Spaß in diesen schweren Zeiten anbieten“, erklärt das Team auf Nachfrage unserer Zeitung.

