Förderverein ist gut aufgestellt

Regen Zuspruch fand die Jahreshauptversammlung des Förderverein Deutsches Gipsmuseum und Karstwanderweg. Vorsitzender Uwe Schridde dankte allen Aktiven. Der Dank galt auch dem Landkreis Göttingen und den Sponsoren für die finanzielle Unterstützung sowie der Jugendwerkstatt Osterode und dem Jubi-Haus in Tettenborn.

An mehreren Stellen wurden Wege verlegt, es gibt jetzt 17 neue Info-Tafeln, Programm- und Informationsfaltblätter wurden erstellt. Im Vorstand übergab Dr. Thomas Forche die Kassenführung an Dietmar Mann aus Bad Grund. In die sogenannten HotSpot-Projekte des Artenschutzes in den Landkreisen Göttingen und Nordhausen ist der Förderverein beratend eingebunden. Für 2020 liegen weitere Projekte auf dem Tisch, etwa zur plattdeutschen Sprache in der Karstlandschaft, zur Installation von Ruhebänken an Wegestellen besonders schöner Aussicht, zur Ergänzung der Stempelstellen der Harzer Wandernadel am Südwestharz und zur Errichtung weiterer Info-Tafeln. Inwieweit diese Aufgaben sowie die jetzt anstehende und arbeitsintensive Erneuerung des Gütesiegels des Deutschen Wanderverbandes demnächst durchgeführt werden können, wird vom Verlauf der Corona-Pandemie abhängen. Zum Abschluss gab Firouz Vladi die Ergebnisse einer forstwissenschaftlichen Studie zur Waldgeschichte des Lichtensteins von der Jungsteinzeit bis zur Gegenwart wieder, die Verena Lenz aus Bad Grund jüngst gefertigt hatte, und er zeigte einen Videobeitrag über die Erforschung von Quellungshöhlen, harzerisch auch Zwergenlöcher genannt, in Kanada.