Feuerwehr im Homeoffice, kein Schnack beim Feierabendbier

Für meine Frau und mich kam die „Corona-Krise“ geballt, da wir die anfängliche Entwicklung in Deutschland wegen unserem dreiwöchigen Aufenthalt in Kolumbien nicht wirklich mitbekommen haben. Kurz bevor die Grenzen geschlossen wurden, durften wir aber doch noch in Deutschland einreisen. Auf dem fast leeren Frankfurter Flughafen bekam man aber relativ schnell das Gefühl, dass sich etwas in Deutschland verändert hatte.

Bestätigt wurde dieses Gefühl durch das Öffnen meines Email-Postfaches, in dem sich unzählige Anordnungen, Erlasse, Hinweise uvm. zum Umgang mit dem Covid-19-Virus befanden.

Meine Urlaubserholung verschwand ziemlich schnell, da ich noch während der Bahnfahrt von Frankfurt nach Neuhof die ganzen Emails lesen und mir die ersten Lösungsansätze für meine Feuerwehr zur Umsetzung dieser Lage und mich privat überlegen durfte.

Nach Rücksprache mit meinem Teamleiter durfte ich aber ohne Quarantäne wieder arbeiten. Nachdem nach und nach die Versammlungsverbote privat, im Verein und bei der Feuerwehr erlassen wurden und man quasi „Freizeit-Arbeitslos“ wurde, freute ich mich anfangs noch über die ganze neugewonnene freie Zeit.

Aktivitäten wie hier Wandern mit Ehefrau und Bekannten im August 2019 können aktuell nicht stattfinden. Foto: Thorsten Berthold / HK-Archiv

Diese Freude verflog mindestens genauso schnell wie meine Urlaubserholung als feststand, dass auch die Osterfeuer abgesagt werden müssen und auch alle anderen Festivitäten, wie unter anderem der 30. Geburtstag meiner Frau. Und eine Feuerwehr ohne großartigen Kontakt zu den Kameradinnen und Kameraden aus dem Homeoffice zu leiten, ist auch nicht gerade zielführend, sowie Theorieunterricht via Email und WhatsApp leider auch nicht das Gelbe vom Ei.

Arbeitstechnisch hat sich für mich persönlich nicht viel geändert, da ich wie gewohnt jeden Werktag ins Büro fahre und mit ein paar Kolleginnen und Kollegen die Stellung halte. Die Firma wird gefühlt von Tag zu Tag leerer, da immer mehr Kolleginnen und Kollegen sich ins Homeoffice verabschieden.

Als Dorfkind ändert sich freizeittechnisch nicht allzu viel, da hier auf dem Land eh nicht so viel los ist, außer dass einem die Treffen mit den Freunden und der Schnack beim Feierabendbier fehlen. Freizeitersatzbeschäftigungen wie Wandern und Fahrradfahren sind ja zum Glück noch erlaubt.

Nach drei/vier Wochen Kontaktsperre merke ich, dass diese ungewisse Lage mich doch psychisch mehr als gedacht belastet und dass mir die ganzen privaten Kontakte fehlen.

Die richtigen Schlüsse ziehen

Anderseits hilft mir diese Entschleunigung auch dabei über alles mal gründlich nachzudenken und die richtigen Schlüsse für die Zukunft daraus zu ziehen. Aber jammern hilft ja nicht, da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch und das Beste aus dieser Situation machen und uns an die Regeln halten, damit wir möglichst schnell in die Normalität zurückkehren können.

Meine Ausführung möchte ich mit einem Zitat von Helmut Schmidt beenden „In der Krise beweist sich der Charakter“.

