Rektorin: „Tag X und Schule auf ist keine Option“

Freitag, 13. März 2020. Ein Datum, das Nicole Goldhorn, Rektorin der Grundschule Bad Sachsa so schnell nicht vergessen wird. An diesem Tag musste die Grundschule aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen werden – ein Zustand, der auch heute noch aktuell ist. Die vergangenen Wochen waren und sind für sie, ihr Kollegium, wie auch die Eltern und Kinder eine Zerreißprobe, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung mitteilt. In der aktuellen...