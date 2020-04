Kiga-Kinder gestalten besonderes Osterfest

Am Zaun an der Kita Bambi in Bad Sachsa hängen bereits einige selbstgemalte Bilder.

Noch ist nicht Ostern – und doch können Kinder der ev.-luth. Kitas im Kirchenkreis „Harzer Land“ bereits Ostereier, Bilder und selbstgebastelte Kleinigkeiten entdecken. Zwar können sie in der aktuellen Lage nicht mit ihren Kindergartenfreunden spielen, sie können aber aneinander denken und sich gegenseitig eine Freude machen, an dem Ort ihres gemeinsamen Spielens. Dazu hängen Kinder und Eltern Ostereier, Bilder und andere selbst hergestellte Dinge an die Zäune der Kitas.

„Es geht uns darum, in den einzelnen Orten aneinander zu denken“, erklärt Sabine Schlüter vom Kirchenkreis. Kinder und Eltern erhalten dafür etwa Ausmalbilder oder Bastelanleitungen, mal per Email, oder in einer Tüte, die sie sich an ihrer Kita vor der Tür abholen können. Man wolle damit ein Zeichen der Hoffnung in der Corona-Zeit setzen. Hoffnung und Erneuerung sei auch ein Teil der religiösen Symbolik der Eier, somit entspreche die Aktion auch religionspädagogischen Aspekten, so Schlüter weiter. Sie sehe in der Aktion auch ein Versprechen weiter miteinander zu spielen, sobald das wieder möglich sein wird.

Es gilt allerdings: Zäune gestalten und dort Gebasteltes und Gemaltes aufhängen, ja. Verweilen und sich am Zaun treffen, nein.