Das Osterfest 2020 wird digital gefeiert

Da die Kirchengemeinden Walkenried und Neuhof derzeit nicht zu Gottesdiensten zusammenkommen können, haben Organistin Siglinde Haußecker und Pfarrer Heiner Reinhard in diesen Tagen verschiedene Gottesdienste zum Anhören und Mitfeiern aufgenommen.

Gerade jetzt: Gemeinschaft spüren, gemeinsam beten

„Viele positive Rückmeldungen zeigen uns, dass die Sehnsucht vieler Menschen groß ist, gerade in der Karwoche und zu Ostern gemeinsam zu beten und Gemeinschaft zu spüren.“

Und so werden die beiden auch in den kommenden Tagen mit dem Diktiergerät, das eigentlich Kirchenvorstandsprotokolle aufzeichnet, in den Kapitelsaal gehen, um dort Gottesdienst zu feiern und aufzunehmen.

Auf der Homepage der Kirchengemeinde können diese Gottesdienste dann als mp3-Datei angehört und mitgefeiert werden: www.kirchengemeinde-walkenried.de - über uns - Predigten. Dort finden sich auch Liedblätter, die beim Ablauf der Gottesdienste helfen.

Für den Gründonnerstag lädt Pfarrer Reinhard alle Interessierten ein, zuhause ein Glas Wein oder Traubensaft bereit zu halten. „Ich weiß, dass es theologisch durchaus umstritten ist, ob Abendmahl auch über das Internet vermittelt gefeiert werden kann. Aber ich bin mir sicher, dass Christus in außergewöhnlichen Zeiten seine Gegenwart auch auf außergewöhnlichen Wegen schenkt. Und – ehrlich gesagt - finde ich es vermessen, wenn wir Menschen meinen entscheiden zu können, wo und wie Gott wirkt.“

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort

Neben der Erinnerung an das letzte Abendmahl am Gründonnerstag und der Meditation des Kreuzes am Karfreitag soll dann das Osterfest auch einen besonderen Akzent bekommen. „Wir werden unsere Kirchentüren mit persönlichen Osterbotschaften schmücken und so alle Vorbeigehenden grüßen“, erklärt Heiner Reinhard weiter.

Osterlicht an der Kirchenpforte für daheim abholen

Auch soll es am Samstagabend die Möglichkeit geben, sich außen an der Kirchentür ein Osterlicht zu entzünden und nach Hause zu holen: von 17 bis 17.45 Uhr an der Kirche in Neuhof und 20 bis 21 Uhr am Kloster in Walkenried. Natürlich mit dem derzeit nötigen Sicherheitsabstand von zwei Metern zwischen den Menschen.

Statt Nähe muss man sich im Fasten beim Kontakt üben

„Viele von uns sehnen sich nach der Nähe und den Umarmungen, die uns so vertraut sind. Da müssen wir derzeit das Fasten üben. Aber die große Umarmung unseres Gottes, die soll auch in diesem Jahr zu Ostern wieder spürbar werden“, bringt Pfarrer Heiner Reinhard seine Zuversicht klar und deutlich zum Ausdruck.

Am Ostersonntag wird es dann auch einen Festgottesdienst zum Hören geben, der an die Stationen der Osternacht erinnert und mit einer Tauferinnerung verbunden ist. „Bei aller notwendigen Distanz – wir bleiben verbunden!“, betont der Geistliche abschließend ausdrücklich.

Die Homepage der Kirchengemeinden Neuhof und Walkenried inklusive der aufgezeichneten Gottesdienste ist unter folgender Adresse jederzeit zu erreichen: www.kirchengemeinde-walkenried.de