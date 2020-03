Über drei Millionen Euro verbaut

Gleich auf drei Baustellen wird in der Einheitsgemeinde Ellrich fleißig gearbeitet. In den Ortsteilen Woffleben und Sülzhayn sowie in der Salzstraße in Ellrich herrscht der Baulärm. Über drei Millionen Euro werden dort in den grundhaften Straßenbau investiert. „Wir legen im Siedlungsweg einen 120...