Bei Wieda: Pkw kommt von Straße ab

Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Nachmittag des 20. März gegen 15.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 601 von Wieda in Richtung Braunlage. Ein Autofahrer kam mit seinem Wagen von der Straße ab und rutschte in in den beinahe bis in einen nahe liegenden Graben. Die Freiwillige Feuerwehr Wieda war mit 15 Einsatzkräften vor Ort, wie auch der Rettungsdienst und ein Abschleppunternehmen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Mitglieder der Feuerwehr sperrten die Straße und unterstützten zudem bei der Bergung des Wagens. Nach gut anderthalb Stunden war der Einsatz beendet.

