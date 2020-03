DRK Neuhof verzeichnet 2019 ein arbeitsreiches Jahr

Der DRK-Ortsverein Neuhof konnte im vergangenen Jahr zahlreiche Arbeitsstunden verbuchen. Darüber informierten die Verantwortlichen der verschiedenen Bereiche während der Jahreshauptversammlung. Bei vielen Veranstaltungen zeigten Ortsverein, Jugendrotkreuz und Bereitschaft Präsens, auch über die Ortsgrenzen hinaus.

Die fünf Blutspendetermine, die in Neuhof und Walkenried ausgerichtet wurden, seien gut besucht gewesen: Das Blutspende-Team zeigte sich mit 272 Spendern zufrieden. Damit blieben die Zahlen stabil. Um die Spendenaktionen weiterhin für Freiwillige attraktiv zu halten, hatten die Verantwortlichen einen Gasgrill angeschafft, der bereits zum Einsatz kam. Die Helfer des DRK belohnten sich für die gute Zusammenarbeit bei allen Spenden mit einem Frühstück.

Auch das Glücksrad kam vielerorts zum Einsatz. Die daraus resultierenden Erlöse wurden vorrangig für die Jugendarbeit genutzt. Der Ortsverein bot zudem zwei Erste-Hilfe-Lehrgänge an, führte zwei Sammlungen durch und nahm erneut an der Ferienpassaktion der Stadt Bad Sachsa teil. Zudem engagierte sich der Verein im sozialen Bereich wie etwa in der Altenpflege.

Im Zuge der Versammlung wies die Vorsitzende Dagmar Laß die Mitglieder auf die Festlichkeiten im Mai hin: Dann feiert der DRK-Ortsverein sein 70-jähriges und das Jugendrotkreuz das 40-jährige Bestehen.

Die Gruppenleiterinnen des Jugendrotkreuzes gaben einen Rückblick auf ein positiv verlaufenes Jahr. Der Höhepunkt neben der wöchentlichen Gruppenstunde sei die Teilnahme der Jugendlichen an einer Übung der Rettungshundestaffel des BRH Osterode gewesen, in der sie als Mimen fungierten. Die JRK-Gruppe war im Herbst eingeladen, an der Großübung der Jugendfeuerwehren in Tettenborn mitzuwirken. Hierbei zeigten die Jugendlichen einen guten Ausbildungsstand. Zudem konnten sie durch eine Spende des Gutwerks Bad Sachsa in Polo-Shirts und Allwetterjacken sowie eine Fahrt zum Possen investieren. So kann die Gruppe nun bei Wettbewerben in einheitlicher Kleidung auftreten.

Auch die DRK-Bereitschaft verzeichnete ein arbeitsintensives Jahr. Diverse Sanitäts- und allgemeine Dienste über die Ortsgrenzen hinaus, viel Rotkreuzarbeit sowie Betreuungsdienste standen auf dem Programm.

Im Anschluss berichteten die Verantwortlichen über die professionelle Mitgliederwerbung in Neuhof, Wieda, Walkenried und Zorge. Durch die Werbung konnten neue DRK-Mitglieder gewonnen werden.

Nach den Ehrungen langjähriger Mitglieder schloss ein Beisammensein bei Kaffee, Kuchen und Schnittchen die Versammlung ab.