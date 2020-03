Treckertreffen in Steina: Neuer Standort wird gesucht

Auf der Wiese am Ortseingang von Steina wurden in der bisherigen Zeit immer die Fahrzeuge präsentiert.

Das Treckertreffen in Steina ist eine Institution. Die Auflage 2020 findet am 1. und 2. August statt – allerdings an einem anderen Ort wie in den Jahrzehnten zuvor. Dies war auch das beherrschende Thema auf der Jahreshauptversammlung der T reckerfreunde Steina, dem Ausrichter der Veranstaltung.

Da die Wiese am Ortseingang nicht mehr zur Verfügung steht, hatte sich der Vorstand bereits zu anderen Plätzen und Orten Gedanken gemacht. Die Mehrheit der Mitglieder sprach sich dabei für einen Verbleib des Festes in Steina aus.

Planungsgruppe wurde gebildet

Es wurde eine Planungsgruppe gebildet, die sich nun intensiv neuen Herausforderungen stellen muss, um eben einen passenden Standort für das beliebte Treffen zu finden. Durch die gute Zusammenarbeit der Vereine im Ort sieht der Vorsitzende Tilmann Rüger dem Ganzen positiv entgegen: „Die personelle Unterstützung ist immer gewährleistet und bei Technik oder Material hilft das Lager des Fördervereins oder der Feuerwehr.“

Nicht zu vergessen seien die vielen Kuchen-, Sach- und Geldspenden der „Steinschen“ – hierfür werden im Sommer wieder fleißige Helfer der Treckerfreunde im Ort unterwegs sein.

Wenn alle Vorbereitungen gut laufen und der Veranstaltungsort sowie das Programm stehen, will man weitere Informationen an die Öffentlichkeit geben.