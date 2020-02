Schlosserei Kälz beugt Nachwuchsmangel mit Ausbildung vor

Das 80 Meter lange Brückengeländer am Elbanleger der Elbphilharmonie in Hamburg oder aber die fünf Tonnen schweren Bedienerplattformen, die geholfen haben, dass Lakhta Center in St. Petersburg hochzuziehen – alles ist Made in Bad Sachsa, genauer gesagt von der Schlosserei Kälz. Aber nicht nur bei...