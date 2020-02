Das Spellefest 2019 zog mehr als 3.000 Besucher an.

Wieda. Der Bürgerverein Pro Wieda veranstaltet das Traditionsfest am 13. September.

Planung für das 42. Spellefest läuft an

Im Zeichen des Dorfjubiläums und der Kontinuität stand die Jahreshauptversammlung des Bürgervereins Pro Wieda. Zum einen wurde der Vorstand um den Vorsitzenden Roland Müller komplett im Amt bestätigt, zum anderen gab man Auskunft über die Planungen des 42. Spellefestes am 13. September, dass den Abschluss der Festwoche 777 Jahre Wieda.

Bei der Versammlung im Hotel Zur Post erklärte der alte und neue Vorsitzende Roland Müller, dass am Vorabend des Spellefestes, am 12. September, wieder ein Dämmerschoppen auf der Festmeile stattfindet, bei dem ein Film über die Anfangsjahre der Veranstaltung gezeigt wird. Beim eigentlichen Fest wird durch den Verein als besondere Aktion Holzkohle vom Meiler verkauft, der anlässlich des 777-jährigen Jubiläums vom 4. bis 11. September im Herrenwiesental aufgestellt wird.

Für den Festausschuss zum 42. Spellefest stellten sich mehrere Mitglieder zur Verfügung, das erste Treffen findet im Mai statt. „Durch solche Aktionen wird gezeigt, wie alle Einwohner in Zeiten knapper kommunaler Kassen an einem Strang ziehen und gemeinsam für unser schönes Wieda aktiv werden. Alle Interessierten sind aufgefordert, die Arbeit des Bürgervereins Pro Wieda ob als Spender oder als Mitglied“ zu unterstützen, erklärte der Vorstand unisono.

Roland Müller ließ in seinem Bericht auch das Jahr 2019 Revue passieren. Im Frühjahr wurde in einer gemeinsamen Aktion mit dem Schwimmbadförderverein alle Blumenkübel entlang der Südstraße bepflanzt. „Durch Vereinsmittel, mit Unterstützung von Simone’s Blütenzauber und aufgrund einer Spendenaktion im Café Wiedatal konnten erstmals rund zwölf weitere Blumenkübel im gesamten Ort bepflanzt werden.“ Im Mai wurde durch den Verein ein Dorfflohmarkt entlang der gesamten Durchfahrtsstraße organisiert. Die Resonanz seitens Aussteller aus dem ganzen Dorf sowie zahlreicher Besucher war so stark, dass durch die ortsansässigen Vereine beschlossen wurde, diesen Dorfflohmarkt 2020 erneut zu veranstalten. Die Organisation übernimmt der Harzklub-Zweigverein.

Im Sommer konnt der Bürgerverein das Areal rund um das Denkmal Wiedaer Hütte neu gestalten. Dank großzügiger Spenden der Unternehmen Harz Energie und RCI Traut wurde der gesamte Platz ausgebaggert und mit Schotter neu angelegt. Auch Ortsbürgermeister Ulrich Kamphenkel unterstützte die Aktion. Höhepunkt des Jahres war die Organisation und Durchführung des 41-jähriges Spellefest. „Bei schönem Wetter waren mehr als 3.000 Gäste unserer Einladung gefolgt“, erklärte Roland Müller stolz. Ein besonderer Dank gelte dabei den Mitgliedern des Schwimmbad-Fördervereins. Das Entenrennen habe zwar nicht vorgenommen werden können, eine Verlosung der Preise hingegen schon. Zudem habe der Förderverein einen Teil des Erlöses an den Bürgerverein gespendet.

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender: Roland Müller, 2. Vorsitzender: Markus Damköhler, Schatzmeister: Heinz-Gerhard Paul, Schriftführerin: Angelika Müller.