Facebook-Gruppe will Bäume für Stadtwald Bad Sachsa kaufen

Sturmtief Sabine hat im Stadtwald von Bad Sachsa zwar einige Bäume umgerissen, größere Schäden sind aber ausgeblieben. Die Lage des Waldes ist aufgrund von Borkenkäferbefall und Hitzeschäden im Jahr 2019 dennoch weiterhin alles andere als gut. Stadtförster Ulrich Bosse hatte diese im vergangenen Jahr als „historische Katastrophe“ bezeichnet . Wir müssen investieren, um den Wald als unsere Daseins- und Lebensgrundlage, sowie für seine Sozialfunktion, erhalten zu können.“

Wiederaufforstung aktiv unterstützen

Dieser Aufruf ist nicht nur in der Kommunalpolitik, sondern auch bei den Einwohnern gehört worden. Aus diesem Grund veranstalten die Administratoren der Facebook-Gruppe „Bad Sachsa hilft sich“ am 29. März von 11 bis 17 Uhr im und vor dem Hotel und Restaurant Lindenhof in der Hindenburgstraße einen Benefiz-Ostermarkt: Der Erlös der Aktion wird dem Forstamt Bad Sachsa gespendet, damit dies neue Tannen oder andere Bäume für die Wiederaufforstung des Stadtwaldes kaufen kann.

Das man gemeinsam mehr bewegen kann, dessen sind sich die Administratoren sicher, stellten dies die Bewohner der Uffestadt bereits im vergangenen Jahr eindrucksvoll unter Beweis. Für den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes , der, wie der Name es sagt, todkranken Menschen einen letzten Wunsch erfüllt, sammelte man bei einem Benefiz-Adventsbasar 1.728 Euro.

Auf eine ähnlich gute Resonanz hofft das Team von „Bad Sachsa hilft sich“ für die Veranstaltung am 29. März, wobei bereits jetzt eine große Anzahl an Spenden eingegangen ist.

Wundertüten, Deko-Artikel und vieles mehr werden verkauft

An dem Tag können die Besucher unter anderem Wundertüten für Kinder, Frauen und Männer erwerben. Ohnehin steht das Selbstgemachte hoch im Kurs, wird es doch passend zur Jahreszeit Osterlämmer aus Wolle geben. Aber auch Tiger oder andere Kuscheltiere wird es geben, wie auch Kuschelkissen in Monsterform. Weiterhin werden zum Angebot Türschilder aus Holz, Osterdekoration, bemaltes Geschirr und Türkränze gehören. Als besondere Attraktion wird es Dekoartikel geben, bei denen zum Beispiel Katzen aus Metall hergestellt wurden. Abgerundet wird das ganze Angebot von Flohmarktständen. Für die Kinder gibt es zudem die Malaktion „Male ein Baumbild“ wofür sie einen Baum – gemalt auf Stein, Schlüsselanhänger, Kissen oder ähnliches erhalten.

Auch für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen, Gegrilltem und kühlen Getränken gesorgt.

Alle Interessierten, die den Ostermarkt mit Spenden für die Überraschungspäckchen oder Wundertüten unterstützen möchten, werden gebeten diese vom 29. Februar bis 3. März bei Anja Schäfer in der Spielothek Tivoli in der Uffestraße oder bei Elke Baldenweck, Bornweg 3a abzugeben.

Das ist die Facebook-Gruppe:

Bad Sachsaer helfen und beschenken einander

Einsatz für den Wald Kommentar von Thorsten Berthold Einsatz für den Wald Kommentar von Thorsten Berthold Es ist wahrhaft ein ungleicher Kampf, den die Mitarbeiter im Forst führen müssen: Sturm, Hitze und der Borkenkäfer haben ihre Spuren und Probleme hinterlassen – so auch in Bad Sachsa. Und wenn ein Mann wie Ulrich Bosse, der wirklich für den Sachsaer Stadtwald lebt und ihn seit vier Jahrzehnten kennt, von Schäden im historischen Ausmaß spricht, ist klar, dass die Lage überaus ernst ist. Insofern ist es schön, dass nicht nur in der Kommunalpolitik seine Worte gehört wurden, sondern auch die Einwohnerinnen und Einwohner der Uffestadt aktiv dafür sorgen wollen, dass ihr Stadtwald gerettet und wieder zukunftssicher aufgestellt wird. Mit dem Benefiz-Ostermarkt zeigen die Verantwortlichen und Unterstützer der Facebook-Gruppe „Bad Sachsa hilft sich“, dass sie diesen Namen im wahrsten Sinne des Wortes leben. Es bleibt also zu hoffen, dass viel Geld zusammenkommt, um eben auch möglichst viele neue Bäume pflanzen zu können. Vielleicht bringt man sich auch hier wieder direkt mit einer Aktion ein.