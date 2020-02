Neuer Einsatzrekord für die Feuerwehr Bad Sachsa

Zum 31. Dezember 2019 zählte die Feuerwehr Bad Sachsa 52 aktive Kameraden, 61 Mitglieder in der Alters- und Passiven Abteilung sowie 239 fördernde Mitglieder. Bedauerlicherweise habe die Zahl der fördernden Mitglieder aufgrund von überdurchschnittlich vielen Sterbefällen abgenommen. Insgesamt gesehen verfüge die Feuerwehr Bad Sachsa jedoch über einen relativ stabilen Bestand, sagte der Ortsbrandmeister Florian Michaelis anlässlich der Jahreshauptversammlung.

Bei 52 aktiven Kameraden und der durchweg guten Einsatz- und Dienstbeteiligung müsse man sich um die Feuerwehr Bad Sachsa keine Sorgen machen, dennoch könne man nie genug aktive und fördernde Mitglieder haben, die der Feuerwehr unterstützend beiseite stehen. Daher wurden im Berichtsjahr viele Veranstaltungen besucht und auch durchgeführt, um neue Mitglieder zu gewinnen und sie für das Thema Feuerwehr zu begeistern.

Mitgliederwerbung intensivieren

Insgesamt gesehen könne man hier, nach einigen Eintritten in 2019, ein positives Fazit ziehen, erklärte der Ortsbrandmeister. Auch im Jahr 2020 wolle die Feuerwehr wieder aktiv für die gute Sache betreiben und an Veranstaltungen teilnehmen.

Gelobt wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Sachsa sowohl vom Stadtbrandmeister Stefan Keil als auch vom Ordnungs- und Bauamtsleiter Stefan Spieweck für ihre geleistete Arbeit im Berichtsjahr. Keil dankte zugleich der Stadt Bad Sachsa für die hervorragende und reibungslose Zusammenarbeit.

Im Berichtsjahr wurden diverse Anschaffungen getätigt, so mussten unter anderem aufgrund der neuen Trinkwasserverordnung sogenannte Systemtrenner für das gesamte Stadtgebiet eingeführt werden, was nicht unerhebliche Kosten mit sich brachte.

Atemschutz wird umgestellt

Weiter stelle man nun sukzessiv den Atemschutz auf Überdrucktechnik um. Dies sei notwendig geworden, da die Firmen die derzeit eingesetzte Normaldrucktechnik abschaffen. Auch gehe es mit der Neubeschaffung des für die Feuerwehr Bad Sachsa gut voran.

Der Jahresbericht von Ortsbrandmeister Michaelis fiel erneut positiv aus. Bei den Einsätzen in 2019 habe sich ein massiver Aufwärtstrend gezeigt. So sei die Wehr zu insgesamt 101 Einsätzen ausgerückt. Im Vorjahr waren es hingegen 79. Dies sei in der Geschichte der Feuerwehr Bad Sachsa ein neuer Rekord. Geringfügig gesunken seien hingegen die Technischen Hilfeleistungen und Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen.

5.943 Arbeitsstunden geleistet

Im Jahr 2019 seien insgesamt 2.710 Stunden ehrenamtliche Arbeit bei Einsätzen geleistet worden. In der Summe aller Aktionen hätten die Wehrmitglieder 5.943 Stunden unentgeltliche Arbeit zum Schutz der Einwohner von Bad Sachsa verrichtet.

Auch hier zeige sich ein deutlicher Aufwärtstrend, wobei die vielen Stunden für Bürokratie und Tätigkeiten der Gerätewarte noch nicht enthalten seien. Für diese nicht selbstverständliche Leistung bedankte sich Michaelis sowohl bei allen aktiven Kameraden als auch bei deren Familien und Arbeitgebern für die Freistellung.

Förderverein unterstützt

Unbezahlbar sei auch der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr. Er werde zu einer immer wichtigeren Säule und sei daher nicht mehr wegzudenken. So habe dieser beispielsweise auch bei der Umstellung der persönlichen Schutzausrüstung, das heißt von Helm und Jacke, auf ein neues Modell beigetragen. Die nächste Anschaffung sei eine neue Wärmebildkamera, erklärte Ortsbrandmeister Florian Michaelis der Versammlung. Er dankte allen fördernden Mitgliedern für ihre große Hilfe.

Abschließend teilte Michaelis einige der bereits für das Jahr 2020 geplanten Termine mit. Die Feuerwehr richte unter anderem auch dieses Jahr wieder ihr traditionelles Osterfeuer auf dem Knickberg aus. Dieses finde so wie jedes Jahr am Ostersonntag statt.

Am 3. Oktober lädt die Feuerwehr wieder zu ihrem sogenannten „Maus-Türöffner“- Tag/Tag der offenen Tür ein. Hier können Kinder und auch Erwachsene einmal hinter die Kulissen der Feuerwehr schauen und vieles in Sachen Brandschutz erfahren.

Ehrungen, Wahlen und Beförderungen:

Beförderungen: Oberfeuerwehrmann: Felix Germann und Kilian Hof, 1. Hauptfeuerwehrmann: Tobias Klein und Hermann Bollmohr, Brandmeister: Sebastian Mikoteit

Ehrungen: LFV Ehrennadel 50 Jahre Mitgliedschaft: Manfred Nickel, LFV Ehrennadel 40 Jahre Mitgliedschaft: Stefan Keil, LFV Ehrennadel 25 Jahre Mitgliedschaft: Wolfram Brandt, Mario Engelmann und Silvia Freistein;

Sportabzeichen: André Brunner, Marius Brunner, Christian Mikoteit, Stefanie Rose, Timo Schneider, Mareike Schröder, Mike Nickel und Mathies Nickel

Wahlen:Atemschutzgerätewart: Christian Mikoteit, Stellvertretende Atemschutzgerätewartin: Stefanie Rose, Gerätewart: André Brunner, Stellvertretender Gerätewarte: Frank Freistein, Philip Imse; Jugendfeuerwehrwartin: Stefanie Rose, Stellvertretende Jugendfeuerwehrwarte: Christian Mikoteit und Felix Germann, Mannschaftssprecher: Frank Freistein, Sprecher der Gruppenführer: Frank Jödicke und Axel Nickel, Sicherheitsbeauftragter: Mike Nickel, Kassenwarte: Wolfram Brandt, Timo Schneider; Kassenprüferin: Celina Freistein