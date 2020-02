Mitgliederwerbung wird erhöht

Wahlen und Ehrungen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr Bad Sachsa. Neben den Jugendlichen und ihren Betreuern, konnte die Jugendfeuerwehr viele Eltern der Jugendlichen, den Stadtbrandmeister Stefan Keil, den Ortsbrandmeister Florian Michaelis, sowie Stadtjugendfeuerwehrwart Jonas Kurth begrüßen.

Während der Versammlung wurde das neue Jugendkommando gewählt. Außerdem wurden im Weiteren die ersten drei Plätze der Dienstbeteiligung geehrt, wobei die beste Dienstbeteiligung bei 45 von 49 Diensten lag.

Der bisherige Jugendwart Mathies Nickel sowie seine Stellvertreterin, Celina Freistein, wurden verabschiedet, da diese zum 1. Februar 2020 aus beruflichen Gründen aus ihren Ämtern ausscheiden werden. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr bedankten sich bei ihnen, für ihre geleistete Arbeit.

Im Jahresbericht nannten die Betreuer der Jugendfeuerwehr alle Highlights des letzten Dienstjahres, unter anderem die gemeinsamen Jugenddienste mit umliegenden Jugendfeuerwehren, den eigenen Berufsfeuerwehr-Tag, an dem über 22 Stunden Dienst geleistet wurde, die Besichtigung der Berufsfeuerwehr in Göttingen, im Steinofen selbst gebackene Pizza, so wie viele andere Attraktionen.

Für das Jahr 2020 sind weitere Dienste mit umliegenden Jugendfeuerwehren geplant, eine Gruppe soll an der Abnahme der Leistungsspange teilnehmen, auch soll durch Werbung der Mitgliederbestand der Jugendfeuerwehr erhöht werden.

Interessierte Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren können sich jede Woche Freitags (außer in den Ferien des Bundeslandes Niedersachsen) von 17 bis 19 Uhr am Feuerwehrhaus, in der Bahnhofstraße 22, melden, um am Dienst teilzunehmen.