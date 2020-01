Diebe brechen in Haus Bismarck in Bad Sachsa ein

Hochwertiges Werkzeug – vermutlich im Wert von mehreren Tausend Euro – erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in das Gebäude des ehemaligen Hotels Haus Bismarck in Bad Sachsa. Darüber informierte Polizeisprecherin Jasmin Kaatz auf Nachfrage unserer Zeitung am Dienstagmorgen.

Zwei Türen aufgebrochen

Die Einbrecher hatten sich demnach im Zeitraum von Freitagmittag bis Montagmorgen, 24. bis 27. Januar, gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft, in dem sie zwei Türen aufbrachen. Der Einbruch wurde erst am Montagmorgen festgestellt, so Kaatz. Eine genaue Schadenshöhe könne derzeit noch nicht genannt werden, so die Polizeihauptkommissarin. Die Ermittlungen dauern an.