Ansichten des Walkenrieder Klosters aus vier Jahrhunderten

Am Mittwoch, 29. Januar führt der Verein für Heimatgeschichte seine diesjährige Jahreshauptversammlung in den Räumen der Walkenrieder Bücherei am Geiersberg durch. Beginn ist um 15 Uhr. Im Anschluss an den üblicherweise kurzen formalen Teil werden Ansichten des Klosters Walkenried aus vier Jahrhunderten gezeigt. „Das Kloster hat schon immer Künstler angelockt, beginnend mit Merian und vorläufig endend mit Alexander Calvellis fotorealistischen Acrylbildern. Eine ganze Reihe von Originalen befindet sich im Besitz des Geschichtsvereins, aber auch andere können auch Dank der jahrelangen Sammeltätigkeit von Fritz Reinboth gezeigt werden“, berichtet Michael Reinboth.

Das Spektrum der Zeichnungen und Gemälde sei außerordentlich breit, möglichst exakte Abbildungen sind ebenso vertreten wie großzügige Auslegungen, die das Kloster mitten hinein in andere Landschaften komponieren. „Immerhin war Walkenried gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein Malerparadies. Aber auch heimische Künstler haben sich oft und viel mit dem Kloster auseinandergesetzt“ so Reinboth. Bei dem Kölner Industriemaler Calvelli sind es die architektonischen Monumente des Klosters, denen das Interesse des Malers gilt -- das Zusammenwirken konstruktiver und dekorativer Elemente, aus dem heraus sich ein Baukörper ergibt: aufragendes Mauerwerk, das sich in den Höhen des Himmels verliert, Maßwerk im Kreuzgang oder ein Rankenspeier, der in sich gekehrt und dennoch den Betrachter fest im Blick zu haben scheint. Calvelli ist für seine scheinbar photorealistischen, aber oft auch subtil verfremdeten Darstellungen aus der Welt der Industrie, des Bergbaus und der Schifffahrt bekannt.

Der Verein erwägt, eines der nächsten Hefte seiner Schriftreihe diesem Thema zu widmen. Etliche Originale werden am 29. Januar gezeigt werden, anderen im Rahmen einer kleinen Diashow.

Gäste sind willkommen, der Eintritt ist frei.