VdK-Ortsverband Bad Sachsa blickt zurück auf 2019

Der Ortsverband Bad Sachsa im Sozialverband VdK Deutschland hatte seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung mit anschließender Weihnachtsfeier ins Gasthaus „Saxa“ eingeladen. Erfreulicherweise konnten wieder einige Mitglieder mehr als im letzten Jahr begrüßt werden. Nach der Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Genehmigung der Tagesordnung berichtete der Vorsitzende Joachim Becker über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Unter anderem wurde eine Spende von 250 Euro an das DRK-Bad Sachsa als Unterstützung zum Kauf eines geländegängigen Rettungsfahrzeuges übergeben. Außerdem erhielt der VdK-Ortsverband vom „Paritätischen“ einen Zuschuss zum Kauf eines Laptops.

Von der Teilnahme an einem Ehrenamts-Seminar beim VdK-Landesverband, an dem er mit Werner Vollmer teilnahm, konnte der Vorsitzende ebenfalls berichten. Erfreut zeigte sich Joachim Becker außerdem über die steigende Teilnahme an den monatlichen Klönnachmittagen in gemütlicher Kaffeerunde.

Im Anschluss stellte Ursula Vollmer den Bericht der Kassenprüfer vor. Sie bescheinigte eine Prüfung ohne Beanstandungen und somit konnte der Vorstand einstimmig entlastet werden.

Von den 13 zu ehrenden Mitgliedern war nur das Ehepaar Doris und Edgar Carl aus Wieda anwesend. Sie wurden mit Urkunden und einem kleinen Präsent geehrt. Den anderen Jubilaren wurden ihre Urkunden zugesandt.

Unter Verschiedenes berichtete der Vorsitzende von der erfolgreichen Teilnahme einiger VdK-Mitglieder an einem Ausbildungskurs für „Ehrenamtliche Seniorenbegleitung“. Der Kurs verlief über mehrere Monate und wurde vom Senioren- und Pflegestützpunkt des Landkreises organisiert. Auch auf die Vorteile der VdK-Broschüre zu den Themen Patientenverfügung, Betreuungsverfügung und Vorsorgevollmacht wurde nochmals verwiesen. Leider fand der Vorschlag des Vorsitzenden, durch kleine Hinweisschilder an den öffentlichen Abfallbehältern in der Stadt, die „Kippenverteilung“ rund um die Behälter zu reduzieren, keine Zustimmung. Bei vorweihnachtlicher Stimmung, gutem Essen und interessanten Gesprächen klang der Abend aus.