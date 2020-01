DRK Neuhof schafft Abwechslung bei Demenzgruppe

Bad Sachsa. Mitglieder der Ortsgruppe des DRK Neuhof kamen mit einem abwechslungsreichen Angebot ins Haus Feierabend in Bad Sachsa.

Die Mitglieder der DRK-Bereitschaft Neuhof besuchten jüngst die Demenzgruppe der Station III im Haus Feierabend in Bad Sachsa. Dabei brachten die Ehrenamtlichen mit Engagement etwas Abwechselung in den Alltag der Bewohner: Es wurde gespielt, gemalt, gesungen und gebastelt. Dabei hatte jeder eine Menge Spaß. Neue Eindrücke wurden gewonnen, zumal diese Aufgaben auch ein Teil der DRK-Arbeit sind. Festliche Stimmung und Freude kamen auf und die Bewohner nahmen gerne am gemeinsamen Tun teil.

Die DRK-Bereitschaft Neuhof trifft sich im zweiwöchentlichen Rhythmus donnerstags von 19.30 bis 21.30 Uhr im Depot, Lange Straße 7. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 05525-1355 sowie per E-Mail: bl.neuhof@drk-kv-osterode.org.