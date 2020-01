Harz-Kursbuch 2020: Mit Bus und Bahn bequem durch den Harz

Die Initiative Höchste Eisenbahn für den Südharz hat auch für 2020 wieder das Harz-Kursbuch herausgegeben. Es schafft in der hiesigen vom Tourismus geprägten Region, gerade jetzt, da das Urlauberticket Hatix eingeführt wurde, einen Gesamtüberblick über den Bus- und Bahnverkehr im Harz und ist ein Handbuch „für alle, die den Harz mit Bahn und Bus erkunden wollen“, heißt es vonseiten der Initiative.

Auf 245 Seiten ist alles Wissenswerte über Bahn und Bus am und im Harz zusammengetragen worden. Wie komme ich überhaupt in den Harz? Welche Bahnstrecken führen dorthin? Welche Buslinien bringen mich ins Gebirge hinauf? Welche Wander- und Ausflugsziele kann ich ansteuern? Wo erhalte ich Fahrscheine, wo bekomme ich aktuelle Auskünfte? Diese und andere Fragen werden beantwortet. Die Fahrpläne entsprechen dem Stand, den die Aufgabenträger und Verkehrsbetriebe Ende November veröffentlicht haben. Bei der Bahn sind dies die aktuellen, seit dem 15. Dezember geltenden Pläne, bei den Harzer Schmalspurbahnen die des jetzt laufenden Winterfahrplans – mit Ausblick auf den Sommer – und bei den Buslinien in den Landkreisen Harz, Göttingen und Nordhausen die seit dem 15. Dezember geltenden. Die meisten Buslinien haben mit Ende der Sommerferien schon Änderungen vorgenommen. Diese sind alle enthalten. „Nur auf die endgültige Vergabeentscheidung bei den HarzBus-Linien im Kreis Goslar konnten wir nicht warten. Hier gehen wir aber davon aus, dass die Pläne vorerst weiter Bestand haben“, so Friedhart Knolle in der Pressemitteilung.

Bei jeder Buslinie sind nicht nur Wander- und Ausflugstipps aufgeführt, sondern es gibt auch Hinweise zum Unternehmen, zum Internet-Auftritt und zu wichtigen Telefonnummern. So können die Gäste sich zunächst einen Überblick zu möglichen Wanderungen oder Museumsbesuchen verschaffen, um dann tagesaktuell nachzusehen, ob es Änderungen gibt.

Unterjährig ist immer etwas los – es wird gebaut, es gibt Schienenersatzverkehr, Straßen sind gesperrt und Busse werden umgeleitet. „Das lässt sich in einem Druckwerk nur bedingt vorhalten. Die Zeiten stabiler Fahrpläne sind leider vorbei – aber dennoch muss man nachschlagen können, was es überhaupt gibt“, bedauern die Verantwortlichen der Initiative.

Mehrere Übersichtskarten runden das Bild ab. Auch die Museumsbahnen, Seilbahnen, Lifte und die Schifffahrt auf der Okertalsperre wurden nicht vergessen. Zu den meisten Museen und Gaststätten im Nationalpark ist ebenfalls eine Telefonnummer angegeben.

„Die Möglichkeiten, mit dem Zug in den Harz zu reisen und sich im Mittelgebirge mit dem Bus bzw. den Schmalspurbahnen zu bewegen, sind beachtlich“, meint die Initiative. Die meisten Bahnlinien und sehr viele Buslinien werden im Stunden- oder Zwei-Stunden-Takt befahren, auch am Wochenende. Viele Fahrpläne wurden auch im Hinblick auf Hatix erweitert. „Der Nahverkehr im Harz ist weitaus besser als sein Ruf – und auch weitaus besser als allgemein bekannt. Hier kann das Harz-Kursbuch wirklich helfen, weil man ihm die Fülle der vorhandenen Möglichkeiten entnehmen kann“, sind die Verantwortlichen überzeugt.

Das Nachschlagewerk ist unter anderem beim Harzer Tourismusverband in Goslar erhältlich. Auch bei der Initiative gibt es das Buch zum Preis von vier Euro (5,55 Euro mit Versand). Es kann per Mail an michael.reinboth@gmx.de oder unter Telefon 05525/1550 bestellt werden. Auf www.suedharzstrecke.de steht es auch zum Download bereit.