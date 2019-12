Kinder bei der Feuerwehr

Blaulichter und Sirenen ziehen die Aufmerksamkeit von Kindern an. Darum besuchte der DRK Kindergarten Neuhof die Freiwillige Feuerwehr des Ortes am Standort Bad Sachsa. Dort angekommen wurde die quirlige Kinderschar freundlich in Empfang genommen. Beim Beisammensitzen und einer kurzen Vorstellungsrunde erfuhren die Kinder viel über das Verhalten bei Feuer und wie es entstehen kann. Umsichtiges und ruhiges Handeln wurde auf diesem Wege vermittelt und auf das Wissen der Kinder eingegangen. Auch die Einsatzbereiche der Feuerwehr wurden angesprochen. Im Anschluss schauten sich die jungen Besucher noch die Fahrzeuge unter fachkundiger Anleitung an. Den Abschluss bildete ein brennender Adventskranz, der das schnelle Übergreifen von Feuer demonstrierte. Damit endete ein spannender Ausflug.

