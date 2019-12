Fantasiereise mit Frau Mond

Auf einer Reise der Fantasie begaben sich Kinder und Betreuerinnen des DRK Kindergarten. Sie besuchten das Theater der Nacht in Northeim. Bereits bei ihrer Ankunft traf die kleine Besuchergruppe auf fantastische Tierwesen. Das Foyer lud zum Träumen ein. Nach einer kleinen Stärkung „tauchten“ alle Gäste mit großem Staunen in den Theatersaal ein und nahmen Platz. „Frau Mond“ betrat die Bühne und nahm die Kinder und Erwachsenen auf die Reise ihrer emotionalen Geschichten vom Pfannkuchen, vom süßen Brei und vom Sterntaler. In ihrem Kugelbauch versteckte sie die fantastische Bühnendekoration dazu, die sie anhand eines Schlosses mit einem Schlüssel öffnete. Im Sterntaler selbst ging es um ein kleines Mädchen, elternlos und auf sich alleine gestellt, welches auf der Suche nach Nahrung war. Dabei half es jedem, dem es begegnete, weiter, bis es selbst nichts mehr hatte. Der Frost und zwei Engel spielten dabei eine entscheidende Rolle. Die Gefühlswelt der Kinder war über das gesamte Stück angesprochen und geweckt. Mit der Hauptperson wurde stets mitgefiebert bis zum positiven Ende. Im Anschluss an die Vorstellung verteilte Frau Mond noch kleine Sterne zum Andenken und als Motivation zur Entstehung neuer fantasievoller Geschichten.

