Rutschen, Kriechen, Springen, Spielen

Ausgelassen spielen und toben konnten die Kinder des DRK Kindergarten Neuhof im Regenbogenland. Nach einer kleinen Stärkung gab es kein Halten mehr. Jedes einzelne Kind suchte sich seinen individuellen Weg durch den Kletterpark. Da wurde selbst das ruhigste Kind zum „Gipfelstürmer“. Beim aktiven Bewegen in Form von Rutschen, Kriechen, Trampolin springen oder auch Fahrzeuge fahren, etc. konnten die kleinen Besucher sich mit ihrer Umwelt auseinandersetzen und verschiedenste Bewegungsabläufe verfolgen bzw. erleben. Das Kindergarten Team beobachtete die motorischen Fähigkeiten seiner Kinder mit viel Freude. Die Jüngsten und Kleinsten erhielten im sozialen Miteinander viel Aufmerksamkeit der Älteren. Außerdem erfuhren sie durch ständiges Wiederholen vieler Bewegungsabläufe Selbstsicherheit und Mut, sowie die Beherrschung ihrer Körperfunktionen. Dabei kam der Spaß natürlich nicht zu kurz. Aus allen Ecken des Kletterparks erschallte Kinderlachen. Spielfreude machte sich breit. Über ihr eigenes Können waren die Kinder sehr stolz und zeigten den Betreuerinnen, was sie schon gelernt hatten.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder