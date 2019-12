Gestört aber geil rocken wieder das Kurhaus Bad Sachsa

Gestört aber geil legen wieder in Bad Sacha auf.

Bad Sachsa. Das beliebte DJ-Duo gastiert am 4. Januar 2020 mit seiner Festivalshow in Bad Sachsa. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Die erste große Party des Jahres 2020 in der Uffestadt steht fest: am 4. Januar um 20 Uhr wird mit „Gestört aber geil“ erneut eines der bekanntes und beliebtesten deutschen DJ-Duos im Bad Sachsaer Kursaal zu Gast sein. Festivals wie Sputnik Spring Break, Sonne Mond und Sterne, Helene Beach oder Berlin Summer Rave können auf die beiden nicht verzichten, die wie Januar 2018 im Südharz auflegen werden, um dort ihre spektakuläre Festivalshow zu präsentieren. Und wenn sie dann noch ihre melodischen House Produktionen und ihre unvergesslichen Bootleg’s & Edit’s zücken, ist eine mega Veranstaltung garantiert. Organisiert wird die Party von der Bad Sachsa Holding und Forca. Tickets für das Event im Kurhaus gibt es ab sofort im Vorverkauf online bei Tix for Gigs.

Atemberaubende Konfetti- und Pyroshows. Foto: SnapArt / Fotografie & Marketing