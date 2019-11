Wieda wird wieder zum großen Krippendorf

An den Eingängen zum Ort hängen die speziellen Empfangsschilder, die übergroßen Krippen entlang der Ortsdurchfahrt sind aufgebaut wie auch die beleuchteten Weihnachtsbäume und -sterne – und auch im Alten Rathaus ist alles vorbereitet: die 15. Auflage der Wiedaer Krippenweihnacht wird am Freitag, 29. November, um 16.30 Uhr im Alten Rathaus offiziell eröffnet. Wie in den 14 Jahren zuvor wird sich der Südharzer Ort in den kommenden vier Wochen als übergroßes Krippendorf präsentieren – und Gäste aus ganz Deutschland willkommen heißen.

In den kommenden vier Wochen bis zum Weihnachtsfest wird an den Wochenenden ein attraktives Angebot mit einem Mix aus Bewährtem und Neuerungen geboten, „wir haben wie immer versucht, das Angebot noch etwas besser zu machen wie im Vorjahr“, erklärt Hauptorganisator Klaus-Erwin Gröger, der auf eine ähnlich gute Resonanz wie in den Vorjahren hofft. „Wir bieten in Wieda etwas einmaliges im gesamten Harz, eine Weihnachtszeit, an der das ganze Dorf beteiligt ist.“

Kernstück bleiben die 23 übergroßen Krippen mit lebensgroßen Figuren, die an ihren Außenstationen im gesamten Ort verteilt deutlich erkennbar das Krippendorf charakterisieren. Im ehemaligen Rathaus ist zudem die große Krippenausstellung untergebracht, bei der von traditionell bis ungewöhnlich die Bandbreite der Leihgaben reicht.

23 Außenkrippen sind im gesamten Ort verteilt. Foto: Thorsten Berthold / HK

Ebenso wichtig wie die Außenkrippen ist aber auch wieder der besondere Glanz, den der Südharzer Ort speziell in der Dunkelheit bietet: Dank den Weihnachtsbäumen, die entlang der Ortsdurchfahrt aufgestellt wurden, wie auch der individuellen Beleuchtung der Häuser durch die Einwohner wird der gesamte Ort gerade in der Dunkelheit in besonderes Licht gehüllt, das für eine einzigartige Stimmung sorgt.

Im Jahr 2017 ist sogar ein weiteres Wahrzeichen hinzukommen, das seitdem täglich zu bewundern ist: die übergroße Stalllaterne, die Klaus-Erwin Gröger konstruiert hat – und die vor allem bei Touristen ein begehrtes Fotomotiv geworden ist.

In direkter Blicknähe zu dieser wird es in diesem Jahr eine neue Attraktion geben: eine knapp vier Meter hohe und beleuchtete Holzpyramide. Im Jahr 1985 war diese von Familie Berg auf dem Käseberg installiert worden, vor vielen Jahren aber von Dieter Berg zu seinem neuen Wohnort nach Bayern mitgenommen worden. Dieses Jahr erhielt Gröger aber einen Anruf von Berg: „Sie gehört nach Wieda“, betonte er und überließ sie dem Team der Krippenweihnacht. „Die Pyramide wird sicher ein beliebte Fotomotiv“, ist sich Klaus-Erwin Gröger sicher. Als weitere Neuerung wird in diesem Jahr ein Sonderstempel der Harzer Wandernadel mit der Wiedaer Krippenweihnacht geboten.

Aber auch das Gesellige soll, wie in den Vorjahren, nicht zu kurz kommen: Neben dem Alten Rathaus werden erneut die Wiedaer Vereine immer freitags und samstags ab 17 Uhr beim Punschtreff Heißgetränke und Grillspezialitäten anbieten. Neben Speis und Trank nutzen Einwohner und Gäste den Treff gleichermaßen, um miteinander zu klönen.

Das Programm 2019:

1. Adventswochenende: 29. November: Eröffnung um 16.30 Uhr am Rathaus, 19 Uhr Konzert des Posaunenchor in der Lutherkirche; 30. November: Krippenausstellung im Rathaus (16.30 Uhr), Weihnachtsbäckerei mit dem Nikolaus im Café Wiedatal (15 Uhr), Lichterkirche (18 Uhr); 1. Dezember: Krippenausstellung und Café im Rathaus (15 Uhr)

2. Adventswochenende: 6. Dezember: Krippenausstellung (16.30 Uhr), Malen mit Kristine Luise Pfeiffer im Jugendraum (15 Uhr), Konzert mit der Gruppe Saitenwind in der Kirche (19 Uhr); 7. Dezember: Krippenausstellung (16.30 Uhr), Adventslesung für Kinder im Café (15 Uhr), Konzert mit der Kreismusikschule in der Kirche (18 Uhr); 8. Dezember: Krippenausstellung/Café (15 Uhr)

3. Adventwochenende: 13. Dezember: Krippenausstellung (16.30 Uhr), 14. Dezember: Krippenausstellung (16.30 Uhr), Adventsstunde mit Saitenzauber im Café (15 Uhr), Harzer Weihnacht der Buntspechte in der Kirche (18 Uhr); 15. Dezember: Krippenausstellung/Café (15 Uhr), Lesung Daniela Hoffmann im Café (16 Uhr)

4. Adventswochenende: 20. Dezember: Krippenausstellung (16.30 Uhr), Konzert mit Dr. Stefan Kienzle in der Kirche (19 Uhr), 21. Dezember: Bastelnachmittag im Café (15 Uhr), Weihnacht der Harzer Meisterjodler in der Kirche (18 Uhr), Jagdhornbläser am Punschtreff (19 Uhr); 22. Dezember: Krippenausstellung/Café (15 Uhr)

Weitere Termine: 23. Dezember: Kinderweihnacht im Krippenhof (15.30 Uhr); 26., 28. und 29. Dezember: Krippenausstellung (15 Uhr), alle Angaben sind ohne Gewähr

Die Einwohner schmücken für die Aktion auch wieder ihre Häuser und Fenster. Foto: Thorsten Berthold / HK