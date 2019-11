Seniorenbegleiter sind in Sachsa aktiv

Nach viermonatiger Ausbildung haben fünf Freiwillige die Ausbildung zum ehrenamtlichen Seniorenbegleiter erfolgreich abgeschlossen. Sie werden sich künftig überwiegend im Bereich der Stadt Bad Sachsa engagieren. Für die Aufgabe gewonnen wurden die Helfer durch den Senioren- und Pflegestützpunkt des Landkreises. In den vergangenen Monaten wurden die Ehrenamtlichen in den Themen Beschäftigungsmöglichkeiten, Ernährung und Veränderungen im Alter geschult. Zudem waren rechtliche Fragen, der Umgang mit Demenz und Gesprächsführung Teil der Ausbildung. Die Teilnehmenden hospitierten darüber hinaus in verschiedenen Einrichtungen wie Seniorentreffs und Tagespflegen. Die neuen Seniorenbegleiter werden künftig einen Teil ihrer Freizeit mit älteren, allein lebenden Menschen verbringen. Sie helfen den Betroffenen, ihr Leben möglichst eigenständig zu gestalten. Ehrenamtliche Seniorenbegleiter unterstützen ältere Menschen, führen Gespräche, malen, singen oder basteln mit ihnen und tragen dazu bei, dass die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gefördert und einer Vereinsamung vorgebeugt wird.

Die Qualifizierungsmaßnahme, ein Kooperationsprojekt des Senioren- und Pflegestützpunktes und der Freiwilligenakademie Niedersachsen, wurde vom Land Niedersachsen gefördert und von der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB) Kreisarbeitsgemeinschaft Osterode durchgeführt. Der Landkreis Göttingen plant, zu Beginn des kommenden Jahres erneut einen Qualifizierungskurs anzubieten. Interessierte können sich beim Senioren- und Pflegestützpunkt melden unter Telefon 0551 525-2809 oder der 05522 960-4200.