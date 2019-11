Südharz-Fusion: Fakten aufzeigen, Fehlinformationen ausräumen

Wegweiser an der Bundesstraße zu den drei möglichen Fusionspartnern Bad Lauterberg, Bad Sachsa und Walkenried.

Bad Sachsa. Kreisrätin Marlies Dornieden sowie die KRS 2.0-Fraktion und Gruppe FDP/Aktiv aus dem Sachsaer Stadtrat laden zum Infoabend am 6. November ein.

Mehr Informationen – dies ist seit Wochen eine Kernforderung, die die Einwohner in Bad Sachsa, aber auch der Gemeinde Walkenried und Stadt Bad Lauterberg, rund um die mögliche Fusion der drei Kommunen von den Vertretern von Politik und Verwaltung einfordern. Genau diese Informationen wollen die Mitglieder der Fraktion KRS 2.0 und der Gruppe FDP/Aktiv aus dem Sachsaer Stadtrat am Mittwoch, dem 6. November, ab 19 Uhr im Restaurant Fannys bieten. „Wir wollen Fehlinformationen, die rund um das Thema der möglichen Fusion kursieren, ausräumen; Fakten aufzeigen und vor allem auch auf Fragen aus der Bevölkerung eingehen“, erklären die Fraktionsvorsitzenden Lutz Rockendorf (KRS 2.0), Daniel Quade (FDP) und Harald Fieker (Aktiv) unisono in einem Gespräch mit unserer Zeitung.

Dazu hat man sich für den Abend auch eine kompetente Referentin eingeladen: Kreisrätin Marlies Dornieden, die Leiterin der Kommunalaufsicht beim Landkreis Göttingen, wird einen Vortrag mit eben den Informationen geben, die sie in der Vergangenheit den Mitgliedern der drei Räte der Südharz-Kommunen gegeben hat.

Zudem kann sie auch einen Einblick in die laufenden Gespräche gewähren, ist sie doch einstimmig von den Räten aus Bad Sachsa, Bad Lauterberg und Walkenried als Moderatorin der Gespräche gewählt worden, „sie ist also diejenige, die absolut im Thema ist, alle Fragen beantworten kann“, erklären Fieker, Quade und Rockendorf.

„Die Teilnehmer der Veranstaltung am 6. November haben also die Chance, in vielen Bereichen auf den gleichen Wissensstand wie die Ratsmitglieder zu gelangen“, verdeutlicht das Trio.

Dabei ist den Dreien wichtig, dass vor allem die Bürger, die aus allen drei Kommunen, die an den Sondierungsgesprächen eingeladen sind, die aktuell Zweifel und Vorbehalte zum möglichen Zusammenschluss haben, vorbeikommen. „Gemeinsam mit der Fachkompetenz von Marlies Dornieden wollen wir versuchen, den Bürgern Antworten auf deren Fragen zu geben“, sagt Lutz Rockendorf, der den Abend moderieren wird.

Dabei, so erklären die Ratsherren Daniel Quade, Harald Fieker und Rockendorf eindringlich auch, gehe es um eine objektive und nicht emotionale Analyse des Themas, „bei dem die Chancen, wie die Risiken, die eine mögliche Fusion bietet, offen angesprochen werden“.

Wichtig ist dem Trio auch, dass in der Betrachtung nicht nur die Vergangenheit und Gegenwart in Betracht gezogen wird, sondern vielmehr die Zukunft.

Fragen sollen gestellt werden

Nach dem Vortrag der Kreisrätin wird ausreichend Gelegenheit gegeben, dass die Besucher Fragen stellen können. Quade, Fieker und Rockendorf sind dabei auch gerne bereit, etwas zu den Themenbereichen, die in den sechs Arbeitsgruppen Finanzen, Öffentliche Einrichtungen, Soziales, Personal/Organisation/IT, Feuerwehr und Tourismus im Rahmen der Sondierungsgespräche gebildet wurden, zu sagen.

Wichtig sei es ihrer Ansicht aber auch, dass die Bürgerinnen und Bürger durch einen solchen Themenabend die Einstellung der Ratsvertreter kennenlernen. Dabei gibt das Trio bereits jetzt offen zu, dass es ein paar Knackpunkte, wie etwa die emotionale Bedeutung des Namens einer möglichen neuen Großkommune gebe, die Vorteile ihrer Ansicht nach für Bad Sachsa – aber auch für Bad Lauterberg und Walkenried überwiegen. „Durch die neuen finanziellen Mittel, die sich bieten werden, könnte man endlich wieder Neues gestalten, statt nur Schlechtes zu verwalten“, erklärt Daniel Quade.

Für Harald Fieker bietet sich auch bei der Verwaltung viele Möglichkeiten. „Man kann in einer solchen Kommune besser weitere gute Mitarbeiter finden, um für künftige Ausgaben und Herausforderungen gerüstet zu sein.“