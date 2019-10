Grenzlandmuseum in Bad Sachsa braucht dringend Hilfe

Am 9. November 1989 kündigt Politbüro-Sprecher Günther Schabowski in Berlin Reisefreiheit für alle DDR-Bürger an – und läutet damit unfreiwillig das letzte Kapitel in der Geschichte der deutschen Teilung ein. Noch am selben Abend öffnen sich die Grenzübergänge. Heute, 30 Jahre später, ist die deutsche Wiedereinigung ein Thema, dass im November mit vielen Veranstaltungen gewürdigt werden wird – vom Grenzlandmuseum Bad Sachsa allerdings...