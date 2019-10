Die Klosterteiche benötigen mehr Regen

In der Luft hing ein bestialischer Gestank, Ursache war der Walkenrieder Andreasteich. Am 28. August 1983 geschah es, der Teich kippte um! Schuld war die damalige Hitzewelle und vorausgegangene Dürreperioden. Dazu kam die mächtige Verschlammung der Teiche durch die zurückliegenden Jahrzehnte ohne Pflegemaßnahmen.

Das sind die Hauptgründe, die den flachen Gewässern im Sommer arg zusetzen und schlimmstenfalls den ganzen Lebendbestand vernichten können. Anhaltende Wassererwärmung und Verdunstung, dazu absolute Windstille, lassen den Sauerstoff rapide abfallen und den pH-Wert in die Höhe schießen, die Fische ersticken – der Kreislauf ist zusammengebrochen. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr war der Andreasteich 1983 verloren und jedes Leben darin vernichtet. Es blieb die Angst um die Nachbarteiche.

Teichen fehlt der Zulauf

Dass es in den vergangenen heißen Sommern nicht zu neuerlichem „Umkippen“ gekommen ist, hat Walkenried der Entschlammung in den vergangenen Jahren zu verdanken. Doch ausgeschlossen ist ein solches Ereignis durchaus nicht, denn die Klosterteiche sind Himmelsteiche, sie speisen sich ausschließlich vom Regen und der Schneeschmelze. Nur, in dieser Hinsicht sieht es düster aus. Die Winter ohne Schnee, die Sommer ohne Regen. Somit kann sich das Wasser nicht mehr austauschen. Die Anzahl der Teiche ohne jegliche Wasserzufuhr sind also hoch gefährdet, da ist ständige Wachsamkeit und Hilfe angesagt.

Erfreulich ist deshalb, dass sich die Niedersächsischen Landesforsten, im Verbund mit dem Niedersächsischen Umweltministerium, in den vergangenen Jahren der Klosterteiche tatkräftig angenommen haben. Nicht zuletzt deshalb, weil die Klosterteiche ein technisches Denkmal darstellen, aber auch zum Bestand des Harzer Weltkulturerbes gehören.

Blick von einem der Teiche in Richtung Walkenried. Foto: Thorsten Berthold / HK

Was die Walkenrieder Sportfischer hinsichtlich der Erhaltung der Klosterteiche leisten, ist unbestritten und höchst anerkennenswert. Doch um ein Weltkulturerbe auch als solches bezuschussungsmäßig anzuerkennen, sind Sachverständige gefordert. Da geht es um Kriterien, die vorhanden und nachweislich auch belegt und begutachtet sein müssen. Und da hat Walkenried nun das große Glück, dass sich seit dem Jahr 2018 ein Kreis kompetenter Fachleute um all die Teiche und Fließgewässer im Umkreis Walkenrieds (von Bad Sachsa bis zum Pontel) mit jeglicher Art der biologischen und hydrologischen Untersuchungen befasst.

Einige Male ist der Kreis der Fachkompetenz unter Leitung von Roland Steffens (Förster der Waldökologie) schon in Walkenried zu konkreten Beratungen zusammengekommen, zuletzt im Freizeitzentrum.

„Die zusammengetragenen Ergebnisse der aktuell getätigten Untersuchungen lassen aufhorchen und wenn den Klosterteichen auch künftig eine derartige Aufmerksamkeit und Unterstützung zuteilwerden sollte, dann wäre mir um den Bestand er Klosterteiche nicht bange. Es sei denn, die stärksten Widersacher - die Wetterextreme - gewinnen die Oberhand, dann sind Walkenrieds Klosterteiche in echter Gefahr“, fasst Ruth Monicke aus Walkenried die Situation vor Ort zusammen.