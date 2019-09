Wieda feiert kommendes Jahr seinen 777.  Geburtstag

Die Kirche in Wieda ist erst gut 240 Jahre alt. Der Ort feiert hingegen 777. Geburtstag.

Wieda. Eine Infoveranstaltung zum Fest findet am Dienstag im Kurhaus statt. Bürger, Vereine und Organisationen sind eingeladen.

Ein großes Dorfjubiläum steht im kommenden Jahr an: Die Ortschaft Wieda feiert ihren 777. Geburtstag. Bürger, Neubürger und ehemalige Wiedaer, Vereine und Organisationen sowie Sponsoren sind nun zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Diese findet statt am Dienstag, 1. Oktober, um 19 Uhr im Kurhaus in Wieda.

Dabei soll über den Ablauf des Festes, über das Programm und den Stand der Vorbereitungen berichtet werden. Gleichzeitig haben die Anwesenden die Gelegenheit, weitere Vorschläge einzubringen – zum Beispiel zu einem bunten und historischen Festumzug.

Wida, Weida, Wiede beziehungsweise Wieda wurde 1243 erstmals als Standort eines Hochofens erwähnt. Ein konkretes Gründungsdatum gibt es nicht. 2012 hat der Rat der seinerzeit selbstständigen Gemeinde Wieda daher 1243 als Jahr einer ersten Ansiedlung festgelegt. Dieses jährt kommendes Jahr zum 777. Mal. Der Ortsrat hat 2017 beschlossen, ein Fest zu feiern.

Ein Organisationsteam, das sich aus dem Ortsrat, Vertreterinnen der GLC, Vereinsvorständen und Bürgern zusammensetzt, hat den Rahmen des Festes beschlossen und möchte nun die Bevölkerung stärker einbinden. Das Jubiläum soll mit einer historischen Festwoche vom 4. bis zum 11. September 2020 gefeiert werden.

Konzerte sind genauso vorgesehen wie ein „historischer Markt der acht Jahrhunderte“, Präsentationen von Vereinen, ein Festumzug und die Errichtung eines Meilers. Ein Festvortrag zur abwechslungsreichen Geschichte des Ortes darf nicht fehlen.

Das Organisationsteam bittet darum, Beiträge anzumelden, um diese in das Programm oder den Umzug einbinden zu können. Ein besonderes Anliegen ist, die Neubürger einzubeziehen, denn gerade sie vertreten einen wesentlichen Teil der Geschichte.