Klassentreffen am Kloster

Klassentreffen in den historischen Mauern des Klosters Walkenried: 15 ehemalige Schüler des Einschulungsjahrganges 1960 trafen sich im „ Bischoffseck“. Schnell kam man ins Gespräch und schwelgte in Erinnerungen der längst vergangen Schulzeit. Einige waren von weit her angereist. Bei Essen und...