Ein Wohnanhänger steht auf einem Campingplatz. In Walkenried wurde jetzt ein Wohnwagen gestohlen.

Walkenried. Der Wohnanhänger im Wert von mehreren tausend Euro stand auf einem Abstellplatz an der Wiedaer Straße. Er hat das Kennzeichen OHA – OV 717.

Diebe stehlen kompletten Wohnwagen in Walkenried

Einen kompletten Wohnwagen entwendeten Unbekannte in der vergangenen Woche in Walkenried. Das meldet die Polizei.

Der etwa 20 Jahre alte Wohnanhänger, der noch einen Wert von mehreren tausend Euro hat, war demnach von der Besitzerin am 12. August auf einem an der Wiedaer Straße in Walkenried gelegenen Platz abgestellt worden. Genau eine Woche später stellte die Frau dann fest, dass der Wohnwagen gestohlen wurde, obwohl er mit einem Kastenschloss gesichert war.

Der Anhänger hat das amtliche Kennzeichen OHA – OV 717. Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Lauterberg (Telefon 05524/963-0) oder Walkenried (Telefon 05525/1685) zu melden. pol