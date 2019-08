Ein Teil der für den Durchgangsverkehr gesperrten Ortsdurchfahrt in Walkenried.

Walkenried. Am 19. August beginnen unter Vollsperrung die Arbeiten zwischen dem Steinweg und der Hopfenhellerstraße.

Ortsdurchfahrt Walkenried: Sanierung geht in zweite Phase

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Walkenried tritt in eine neue Phase ein: Ab Montag, dem 19. August, beginnen die Arbeiten im 2. Bauabschnitt des Ausbaus der L 603. Zunächst beginnt man im Bereich zwischen dem Steinweg und der Hopfenhellerstraße mit der Sanierung unter Vollsperrung.

Im Anschluss an den Ausbau des Fahrbahnoberbaus erfolgen die Arbeiten für die Regenwasserkanalisation. Die Straßenbauarbeiten und die Arbeiten an den Gehwegen erfolgen sukzessive dabei, heißt es in einer Anliegerinformation.

Der Übergang in die Sanierung im 2. Teilabschnitt zwischen Kreuzung Wieda/Ellrich und Hopfenhellerstraße wird fließend erfolgen, vermutlich etwa ab dem 9. September. Auch hier werden die Arbeiten unter einer Vollsperrung erfolgen. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass die Arbeiten im 1. Teilabschnitt des 2. Bauabschnittes Ende Dezember 2019 abgeschlossen sind, wobei witterungsbedingte Verzögerungen nicht auszuschließen seien.

Eine Umleitung – speziell für den überörtlichen Verkehr – ist ausgeschildert.