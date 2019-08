Die Brücke am Kupferberg ist marode und muss saniert werden.

Einen Umweg müssen Fußgänger im Klosterort im Bereich ds Kupferbergs für einige Zeit in Kauf nehmen. Vom 12. August an bis voraussichtlich zum 30. Oktober muss die sogenannte Kupferbergbrücke in Walkenried gesperrt werden.

„An der in die Jahre gekommenen Fußgängerbrücke werden in dieser Zeit umfangreiche Sanierungsmaßnahmen vorgenommen. Für die Einschränkungen bitten wir um Verständnis“, erklärt Christopher Wagner, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeister.