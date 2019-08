4. White Dinner: Stilvoll feiern auf dem Schmelzteichdamm

Über mangelnde Unterhaltung kann in diesen Tagen im Stadtgebiet von Bad Sachsa nicht geklagt werden: Bereits am kommenden Samstag, 10. August, steht schon das nächste Ereignis an: Zur vierten Auflage des White Dinner wird auf dem Damm des Schmelzteichs eingeladen. Organisiert wird dies erneut von...