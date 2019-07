Schlägerei in Gaststätte: Polizei rückt mit zehn Beamten an

Mit einem größeren Aufgebot an Beamten musste die Polizei in Bad Sachsa eine Schlägerei in einer Gaststätte in der Innenstadt beenden - und zwei Männer dem Gewahrsam zuführen. Gegen 2.30 Uhr waren die Beamten am 28. Juli zunächst gerufen worden. Zwei Männer waren in dem Lokal in Streit geraten und weigerten sich, dieses zu verlassen. Beim Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass es im Vorfeld bereits zu Körperverletzungen durch die Beteiligten gekommen war. Vor Ort ließen sich die Männer auch nicht beruhigen und die Stimmung heizte sich immer mehr auf, so dass sie letztlich ins Gewahrsam gebracht wurden. Die Polizei war mit insgesamt zehn Beamten und mehreren Streifen aus Bad Lauterberg, Osterode und Braunlage vor Ort. dx

