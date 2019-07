Jagdliche Musik im Kreuzgarten

Am Samstag, dem 13. Juli, tritt das Parforcehornensemble „Les Amazones“ in Walkenried auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr und findet bei schönem Wetter im Kreuzgarten (Open Air) statt, bei ungünstiger Witterung im Kreuzgang. Aus der Idee, mal eben so und aus purem Vergnügen, eine reine...