Bad Sachsaer Initiative bringt Kliniken zusammen

Die Initiative für zurückgekehrte Flüchtlinge Bad Sachsa hat eine Kooperation zwischen dem Südharz-Klinikum in Nordhausen und der psychiatrischen Klinik in Modrica/Bosnien auf den Weg gebracht. Jüngst hat es dazu ein Treffen von Führungsmitarbeitern der Nordhäuser Klinik, der Klinik in Bosnien und...