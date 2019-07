Ganz entspannt am Schmelzteich gefeiert

Ein abendliches Picknick kombiniert mit einem Open Air-Festival – so in etwa feierten die Besucher bei der vierten Auflage von „Live im Grünen“ in Bad Sachsa. Wie in den Jahren zuvor auch wurde die große Wiese am Schmelzteich für einen Abend in ein großes Konzertareal verwandelt, wobei neben der Musik auch die Gaumenfreuden nicht zu kurz kamen. Denn während immer wieder die Kinder im Gras vor der Bühne spielten und tanzten, genossen die erwachsenen Besucher den lauen Sommerabend überwiegend entspannt.

Viele machten es sich mit Decken auf der Wiese gemütlich und genossen die passende musikalische Untermalung, klönten mit Freunden und Familie und genossen die reiche Auswahl an verschiedenen Cocktails bzw. erlesenen und gekühlten Weinen genossen.

Aber auch gesungen wurde an dem Abend reichlich, dafür sorgten allein die beiden Livebands mit ihren verschiedenen Musikstilen: Zunächst boten „Mistura“ aus Hannover kubanische und lateinamerikanische Klängen, ehe im Anschluss das Duo „Akustic Vibration“ die Zuhörer mit Songs der 1960er und 1970er Jahre von Anfang an zum Mitsingen brachte.