Den Ostharz erkundet

Die Walkenrieder Sportfischer machten eine Tour durch den Ostharz. Als Dankeschön an die Vereinsmitglieder organisierte der Vorsitzende eine Bustour. Ein Besuch der Hängebrücke über der Rappbodetalsperre war das erste Ziel. Anschließend gab es Mittagessen bei einer Floßfahrt auf der Wendefurth-Talsperre. Wieder an Land ging es durch das Bodetal zum Hexentanzplatz nach Thale. Weiter über Blankenburg zurück in die Heimat.

