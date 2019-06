Abgang in Hollywood-Manier: Päda-Abiturienten verabschiedet

Just in der Sekunde, als der Chor des Pädagogiums Bad Sachsa die Zeile „We can live in a world that we design“ des Songs „A Million Dreams“ sang, rollten bei vielen Schülern des Abiturjahrgangs 2019 mal offen, mal mehr verdeckt, die Tränen. Und es verwundert wenig, dass es ein Lied aus dem...