Jugendwehr Steina ist Bezirksmeister 2019

Hann. Münden Das Team siegte beim Bezirksjugendfeuerwehrwettbewerb in Hann. Münden unter 48 Gruppen – und fährt jetzt zum Landesentscheid.

Die Jugendfeuerwehr Steina ist Bezirksmeister 2019. Das Team holte sich den Titel beim Bezirksjugendfeuerwehrwettbewerb in Hann. Münden. Insgesamt 48 Jugendfeuerwehrgruppen aus den Landkreisen Gifhorn, Göttingen, Goslar, Helmstedt, Wolfenbüttel, Peine sowie den Städten Braunschweig, Göttingen, Salzgitter und Wolfsburg waren zu dem Wettbewerb angetreten. Hierbei handelte es sich um die jeweils besten Gruppen aus dem ehemaligen Regierungsbezirk Braunschweig, die sich bei ihren Kreis- bzw. Stadtwettbewerben qualifiziert haben.

Die ersten 13 Gruppen – darunter auch das Team aus Steina, das mit nur einem Punkt Vorsprung den Titel holte – haben sich für den Landesentscheid am 30. Juni in Wildeshausen bei Bremen qualifiziert.

Bei dem Wettbewerb handelt es sich um bundesweit einheitliche Übungen, die von der Gemeindeebene bis hoch zur Bundesebene durchgeführt werden. In der Formation einer Gruppe (neun Teilnehmer) müssen ein simulierter Löschangriff mit einer Wasserversorgung aus einem Unterflurhydranten aufgebaut und drei Strahlrohren fehlerfrei vorgetragen werden. Dabei gilt es, verschiedene Hindernisse wie Wassergraben, Leiterwand, Hürde und Tunnel zu überwinden. Zum Schluss müssen noch vier Feuerwehrknoten in einem Zeittakt angelegt werden. Für die gesamte Übung stehen maximal sechs Minuten zur Verfügung. Anschließend gilt es, einen 400-Meter-Staffellauf mit verschiedenen Aufgaben in möglichst kurzer Zeit zu absolvieren.

Die Bezeichnung Bezirkswettbewerb stammt noch aus der Zeit, als es die Regierungsbezirke gab. Dementsprechend nehmen die jeweils besten Jugendfeuerwehrgruppen aus den Landkreisen des ehemaligen Regierungsbezirks Braunschweig teil. Die beiden besten Gruppen vom Landesentscheid dürfen an der Deutschen Meisterschaft im September in Xanten antreten.

Die Jugendfeuerwehr Steina ist Bezirksmeister 2019. Foto: Feuerwehr