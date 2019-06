Kindertagesstätte Am Zauberwald feiert Geburtstag

Der 19. Juli 1959 war ein besonderer Tag für Walkenried wie aber auch für den gesamten Südharz: Im Klosterort wurde an diesem Tag der erste öffentliche Kindergarten im damaligen Restkreis Blankenburg unter der Leitung von Renate Blau eröffnet. 60 Jahre später, feiert die mittlerweile zur Kindertagesstätte Am Zauberwald, Klosterweg 5, umbenannte Einrichtung den Geburtstag mit einem besonderen Fest: Am Samstag, 29. Juni, findet von 14.30 bis 19.30 Uhr die große Party für alle Interessierten statt.

Das Team um Leiterin Anke Etzold hat gemeinsam mit den Kindern ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet – frei nach dem Motto „Von Kindern für Kinder“. Insofern können sich vor allem die jüngsten Besucher auf einiges zum Erleben und Mitmachen freuen, was genau es ist, dass wird noch nicht verraten.

Auch im Rahmenprogramm hat man sich einiges einfallen lassen: Liedermacher Michael Günther wird auftreten und auch der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Walkenried wird es sich nicht nehmen lassen, ein Geburtstagsständchen zu überbringen. Zur Stärkung bei all den Aktionen ist mit Spezialitäten vom Grill, einem Kuchenbuffet und verschiedenen Getränken ebenfalls bestens gesorgt. Der Tag soll aber auch dazu dienen, dass sich alle Interessierten einmal von der Arbeit in der Kindertagesstätte ein Bild machen können – denn diese hat sich im Verlauf der vergangen sechs Jahrzehnte extrem gewandelt.

1959: 40 Kinder, zwei Mitarbeiter

Im Jahr 1959 wurden bis zu 40 Kinder über den Tag verteilt von zwei Mitarbeiterinnen betreut. Die Öffnungszeiten waren in der Woche von 8 bis 12 sowie 13.30 bis 17.30 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr.

Heute gehören zum Team 16 pädagogische Mitarbeiter, eine Köchin, eine hauswirtschaftliche Hilfskraft, eine Reinigungskraft und ein Hausmeister. Und auch die Kapazitäten sind deutlich ausgebaut worden: 120 Kinder werden in verschiedenen Gruppen, darunter Krippe und Nachmittagsgruppe ab dem 1. bis zum 10. Lebensjahr von 7 Uhr morgens bis 17 Uhr abends betreut. „Insofern obliegt gerade der Leitung eine wirkliche Herausforderung in der Organisation des gesamten täglichen Betriebes“, erklärt Etzold. Froh ist sie, dabei über ein engagierten und verlässliches Team verfügen zu können, das bunt gemischt ist. Von 23 bis 63 Jahren reicht der Altersdurchschnitt, so dass „wir über viel Erfahrung im Haus verfügen, aber eben auch viele neue Ideen durch die jungen Mitarbeiterinnen aufnehmen können“, verdeutlicht sie den Vorteil der Personalstruktur. Dass diese verschiedenen Fähigkeiten auch benötigt werden, zeigt auch der Blick in die Aufgabengebiete des überwiegend weiblichen Personals. In den Anfangszeiten wurde nach dem morgendlichen Freispiel, wie es damals hieß, gemeinsam gefrühstückt und dann gespielt, gebastelt, gesungen und getanzt. „Ein Klischee, das uns heute noch verfolgt“, erklärt die Leiterin. Natürlich werde das auch heute noch getan, aber eben nicht nur. Der Fokus liege viel stärker auf der Förderung der Kinder, sei es bei Sprache, Sozialverhalten und vielem mehr.

Unter anderem wird in der Einrichtung zweimal im Jahr der Entwicklungsstand nach einem zertifizierten Verfahren der Kinder überprüft. „Damals gab es so etwas wie ein pädagogisches Konzept noch nicht, heute hingegen gibt es nicht nur viele rechtliche Vorgaben, die beachtet werden müssen, die Kindertagesstätten müssen sich vor allem auf die komplett veränderten Lebensumstände der Eltern im Vergleich zur Gründungszeit einstellen.“ Am deutlichsten zeige sich das bei den Öffnungszeiten: Während die Mütter früher kaum berufstätig waren oder die Kinder durch Großeltern versorgt werden konnten, habe man es heute oft mit Menschen zu tun, die alleinerziehend sind, im Schichtdienst arbeiten oder generell lange Wege zu ihrer Arbeit fahren müssen, so dass die Kinder länger betreut werden müssten.

Aber auch selbst hat das Team vom Zauberwald immer versucht, neue Impulse zu setzen.

Deutlich geändert hat sich aber im Laufe der Jahrzehnte auch der Kontakt zu den Eltern. „Die Arbeit mit ihnen ist intensiver geworden und erfordert mehr zeitliche Ressourcen“, beschreibt Anke Etzold.

Stolz ist sie auch auf die Zusammenarbeit mit dem Förderverein des Kindergartens. Die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern sei sehr gut und vertrauensvoll. Zudem habe es der Förderverein immer geschafft, speziell durch finanzielle Untersützung bei Projekten zu unterstützen.

Dass die in den vergangenen Jahrzehnten geleistete Arbeit honoriert wird, kann die Leiterin sogar deutlich und mit einem gewissen Stolz belegen: „Zu uns kommen heute bereits die Enkelkinder der Kinder in die Einrichtung, die 1959 betreut wurden.“ Zudem gebe es bei allen Plätzen, ob im Hort, der Krippe oder den Ganztagsgruppen eine Warteliste. „Wir könnten theoretisch viel mehr Kinder aufnehmen, aber unsere Kapazitäten sind erschöpft.“ Von dem guten Ruf der Einrichtung können sich Eltern und andere Interessierte bei der großen Geburtstagsparty am Samstag, 29. Juni, überzeugen.