Wilhelmsplatz-Brücke: Leitungen werden umgelegt

Die entscheidende Vorbereitung beginnt: ab Dienstag, 11. Juni, werden im Vorfeld der eigentlichen Erneuerung der Wilhelmsplatzbrücke in Zorge die an der jetzigen Brücke befindlichen Versorgungsleitungen umgelegt. Träger der Maßnahme ist der Energieversoger Harz Energie, der die Gasleitung in die bestehende südliche Zufahrt verlegen wird. Das Wasserwerk der Gemeinde Walkenried wird die Trinkwasserleitung in den gleichen Graben einbringen. Aufgrund der Maßnahmen wird es zu erheblichen Einschränkungen bei der Zufahrt zum Wilhelmsplatz kommen, wie die Gemeinde Walkenried mitteilte. Die Zufahrt für Blaulicht geführte Fahrzeuge wird jedoch gewährleistet.

