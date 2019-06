Die Badesaison 2019 ist am Priorteich offiziell eröffnet

Im Rahmen des Familientages der DLRG-Ortsgruppe Walkenried fand erneut das traditionelle Anschwimmen am Priorteich statt. Bei hochsommerlichen Temperaturen war diese Veranstaltung wieder ein voller Erfolg. Nach dem Aufruf des Vorsitzenden Tom Täubert stürzten sich die mutigen Retter mit einigen Gästen gut gelaunt in die Wasser des Priorteiches. Im Verlaufe des Familientages kamen weitere Gäste, darunter auch viele Kinder. Sie hatten bei verschiedenen Spielen besonderen Spaß. Für das leibliche Wohl war mit Spezialitäten vom Grill und Salaten in jeder Variante und kühlen Getränken gesorgt. Für den Nachmittag wurde selbstgebackener Kuchen bereitgestellt. Zu gewinnen gab es mit dem Verkauf der Lose für die Wasserrettung auch etwas. „Besonderer Dank gilt den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Ohne sie wäre die Veranstaltung nicht möglich gewesen“, erklärt Sven Ludwig von der DLRG-Ortsgruppe Walkenried.