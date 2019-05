Wiedas Ortsdurchfahrt wird zur übergroßen Händlermeile

Eine Premiere wird am Sonntag, dem 19. Mai, in Wieda gefeiert: unter der Regie des Bürgervereins Pro Wieda sind alle Einwohner dazu eingeladen, sich am 1. Dorfflohmarkt zu beteiligen. Dazu soll sich die gesamte Ortsdurchfahrt von 10 bis 17 Uhr in eine überlange Händlermeile verwandeln. Wie bei...